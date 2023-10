OneDrive 3.0 con nuovo design e Copilot

Microsoft ha annunciato OneDrive 3.0. La nuova versione del servizio di cloud storage ha un design Fluent, un’interfaccia web rinnovata e funzionalità aggiuntive che migliorano la produttività. Gli abbonati alla suite Microsoft 365 potranno utilizzare l’assistente Copilot a partire dal mese di dicembre. Molte novità saranno disponibili nel corso del 2024.

OneDrive: nuovo design e funzionalità IA

Una delle novità riguarda la gestione dei file. Gli utenti vedranno la nuova home con la sezione For You (Per te). Qui verranno mostrati i file che potrebbero servire, sfruttando i suggerimenti dell’intelligenza artificiale. Nella home ci sono anche i file recenti che possono essere filtrati in base all’app (Word, Excel, PowerPoint e altre).

Dalla colonna sinistra si può accedere direttamente ai file preferiti e condivisi. L’utente può inoltre visualizzare i meeting (passati e futuri) e le persone che hanno condiviso i file. È possibile anche scegliere il colore delle cartelle e accedere velocemente ai siti SharePoint.

Tre novità saranno disponibili dal mese di dicembre. La versione desktop di OneDrive permetterà di aprire e modificare qualsiasi file (anche PDF e CAD). Verrà inoltre rilasciata una nuova app che consente di accedere ai file su OneDrive e SharePoint da Teams. Infine verrà integrata l’app OneDrive in Outlook su Windows e web.

A partire dall’inizio del 2024 saranno disponibili altre quattro novità. La funzionalità di sincronizzazione e accesso offline, denominata Files On-Demand, sarà accessibile anche sul web. Molto utile anche la modalità offline che consente di lavorare senza collegamento ad Internet sui file nel browser. Le modifiche verranno sincronizzate al ripristino della connessione.

Microsoft ha migliorato anche la creazione dei file con il suggerimento di modelli e la visualizzazione dei contenuti multimediali. Gli abbonati a Microsoft 365 con licenza specifica potranno invece sfruttare Copilot in OneDrive per diverse attività (entro dicembre), come la ricerca dei file e la generazione dei riassunti, attraverso richieste in linguaggio naturale.