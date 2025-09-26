OneDrive non è solo uno spazio di archiviazione cloud (secondo Microsoft)

 OneDrive non è solo uno spazio di archiviazione cloud
OneDrive non è solo uno spazio di archiviazione cloud. Offre editing in tempo reale, cronologia delle versioni e integrazione con Office e Copilot.
Microsoft ha deciso di chiarirlo una volta per tutte. OneDrive non è solo uno spazio dove parcheggiare file.
In un post ufficiale, l’azienda lo definisce un “motore di produttività“, un ecosistema che va ben oltre la semplice archiviazione. E se si usa già Microsoft 365, probabilmente si sta già sfruttando senza nemmeno accorgersene.

OneDrive, da semplice spazio di archiviazione cloud a motore intelligente per il lavoro

OneDrive è integrato in profondità con le app Office, permettendo la modifica in tempo reale dei documenti condivisi. Ogni file salvato sul PC viene automaticamente copiato nel cloud, proteggendo da guasti hardware o perdite accidentali. E grazie alla cronologia delle versioni, si può tornare indietro nel tempo e recuperare versioni precedenti di qualsiasi documento. La funzione Files On-Demand, poi, consente di visualizzare e gestire i file direttamente da Esplora file di Windows, senza doverli scaricare.

Accesso multipiattaforma

OneDrive è disponibile su Windows, macOS, Android e iOS. Tuttavia, alcuni segnali indicano che l’integrazione nativa con i dispositivi Samsung Galaxy potrebbe essere ridotta in futuro. Microsoft sembra voler puntare su un’esperienza più uniforme, indipendente dai singoli produttori.

Quanto costa davvero OneDrive?

  • Gratis: 5 GB di spazio cloud + 10 GB per la posta;
  • Microsoft 365 Basic: 100 GB per 19,99 $/anno, con accesso alle versioni web e mobile di Office;
  • Microsoft 365 Personal: 1 TB + Office desktop + Copilot per 99,99 $/anno;
  • Microsoft 365 Family: fino a 6 persone, 1 TB ciascuno, per 129,99 $/anno.

È nei piani più completi che OneDrive mostra il suo vero potenziale: accesso alle app desktop, automazioni AI e una gestione dei file che diventa parte integrante del flusso di lavoro.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 26 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
26 set 2025
