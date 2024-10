OneDrive: nuove funzioni per migliorare la ricerca dei file

Su OneDrive, dopo aver reso disponibile Copilot per tutti, Microsoft sta ora implementando tutta una serie di nuove funzionalità di ricerca per permettere agli utenti di individuare i file d’interesse in maniera ben più semplice e rapida. L’azienda afferma che trovare rapidamente i file giusti è più importante che mai poiché la collaborazione virtuale costituisce ormai la norma per molte aziende.

OneDrive: aggiunti nuovi strumenti per migliorare la ricerca

Andando più in dettaglio, gli utenti possono ora filtrare i risultati della ricerca per tipo di file come documenti, fogli di calcolo, presentazioni ecc. L’applicazione di filtri di questo tipo consente di restringere facilmente i risultati, in modo da vedere solo i file pertinenti. Inoltre, i tag filtro con codice colore vanno a semplificare ancora di più la possibilità di scoprire quali filtri vengono applicati.

Ulteriori metadati visualizzati nei risultati di ricerca possono poi fornire un contesto chiave. L’aggiunta di una nuova colonna consente di capire da dove provengono i file, ad esempio se dall’account OneDrive personale o se si tratta di elementi condivisi da altri utenti. Sono altresì visibili i creatori e gli ultimi editor e facendo clic sulle posizioni gli utenti vengono portati direttamente alla fonte.

Una nuova importante aggiunta è la possibilità di cercare all’interno di intervalli di date specifici. Se viene selezionato un filtro dall’intervallo di date, si può limitare la destinazione solo ai file modificati nell’ultima settimana, mese o qualsiasi altro periodo di tempo personalizzato. Questo assicura che i risultati della ricerca siano tempestivi e che non si deve cercare tra file obsoleti.

Infine, gli utenti possono limitare le ricerche secondo necessità. Gli utenti possono pertanto passare dalla ricerca di tutti i file accessibili o solo ai loro file personali, una singola cartella o una libreria di documenti.