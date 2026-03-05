OneDrive, Teams e Word: le novità in arrivo su Microsoft 365

Chi lavora con Microsoft 365 sa che certe piccole mancanze possono trasformarsi in grandi irritazioni quotidiane. Microsoft ha finalmente annunciato una serie di aggiornamenti che affrontano alcuni problemi noti su Word, OneDrive e Teams.

OneDrive, errori finalmente leggibili

Chiunque abbia mai visto un generico errore di sincronizzazione su OneDrive e sia rimasto a fissare lo schermo chiedendosi cosa fosse andato storto apprezzerà questa novità. A partire da maggio 2026, quando il percorso di un file supera il limite massimo di 520 caratteri, il client desktop su Windows e Mac mostrerà messaggi di errore chiari e utili: indicherà esattamente quali cartelle causano il problema e suggerirà di accorciare i nomi per ridurre la lunghezza complessiva del percorso.

Se il problema riguarda più cartelle, le segnalazioni verranno raggruppate in un unico messaggio invece di bombardare l’utente con una raffica di notifiche di errore separate.

Word: Copilot modifica direttamente il documento

Copilot su Word guadagna la possibilità di modificare il documento direttamente dalla chat, senza bisogno di copiare e incollare manualmente i suggerimenti. Il roll out inizia questo mese. Microsoft precisa che le modifiche saranno trasparenti, si potranno revisionare e saranno reversibili, quindi ogni modifica apportata dall’AI si potrà rintracciare e annullare.

Teams: si possono cancellare i contenuti generati dalle riunioni

La novità più attesa riguarda Teams. Dal mese prossimo, sarà possibile eliminare i contenuti generati automaticamente dalle riunioni direttamente dalla chat: trascrizioni, riassunti AI, registrazioni e note potranno essere cancellati con un pulsante nella pagina Recap. I file condivisi durante la riunione resteranno al loro posto.

Per chi accumula decine di riunioni a settimana e si ritrova le chat sommerse da trascrizioni e riassunti che nessuno rilegge, è una una benedizione. Sempre ad aprile, Teams introdurrà le impostazioni di notifica centralizzate per i canali. Invece di dover gestire le preferenze canale per canale, si potrà controllare tutto da un unico punto.