OneNote: Microsoft Copilot riassume gli appunti a mano

Microsoft Copilot è stato annunciato per OneNote ad aprile dello scorso anno e da allora gli utenti hanno avuto modo di sfruttarne il potenziale per prendere appunti e gestirli in maniera più efficiente. Tra non molto, però, arriverà un’altra bella novità per gli utenti che fanno uso dell’applicazione in questione: la possibilità di scrivere appunti a mano e farli riassumere dall’AI, grazie alla comprensione della calligrafia.

OneNote: interpretazione della calligrafa grazie a Microsoft OneNote

Andando più in dettaglio, la funzione consente non solo di decifrare la calligrafia degli utenti, ma anche e soprattutto di convertire gli appunti scritti a mano in testo, in maniera tale da facilitare il processo di modifica e condivisione, oltre che di generare riassunti o elenchi sempre a partire dai propri appunti.

Al momento, è tuttavia bene tenerlo presente, si tratta ancora di una funzione in beta test e non è dato sapere quando sarà effettivamente disponibile per tutti, ma se le cose andranno per il verso giusto non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo. Attualmente, infatti, l’opzione è accessibile solo per gli utenti iscritti al programma Microsoft 365 Insider in possesso dell’ultima build di OneNote per Windows e di un abbonamento a Copilot Pro o Copilot per Microsoft 365.

Da notare che anche Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung, dispone di una funzione simile che può formattare automaticamente le liste scritte a mano, ma in caso di calligrafia poco comprensibile non risulta essere particolarmente efficace. Resta ora da vedere come si comporterà Microsoft Copilot in una circostanza simile.