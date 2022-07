OnePlus 10T: design e possibili specifiche

Dopo aver svelto i segreti della fotocamera posteriore principale, il produttore cinese ha fornito alcuni dettagli sul design del OnePlus 10T che verrà annunciato durante l’evento del 3 agosto. Intanto emergono altre indiscrezioni sulle possibili specifiche del nuovo smartphone di fascia alta.

OnePlus 10T: design e specifiche

Il produttore cinese ha sottolineato che verranno introdotti diversi miglioramenti, non solo un processore più veloce (Snapdragon 8+ Gen 1). Le modifiche al design comporteranno però l’eliminazione del famoso Alert Slider per lasciare più spazio interno alla batteria e alle antenne. Il OnePlus 10T avrà una batteria con capacità superiore a 4.500 mAh che supporta una tecnologia di ricarica super veloce. In base alle indiscrezioni, lo smartphone integrerà una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 150 Watt.

L’eliminazione dell’Alert Slider ha permesso inoltre di aggiungere un’antenna specifica per il gaming (che viene sfruttata quando l’utente mantiene lo smartphone in orizzontale) e di sfruttare il 78% dell’area della scheda madre.

Esteticamente il OnePlus 10T è molto simile al OnePlus 10 Pro 5G. Il modulo fotografico posteriore ha lo stesso design, ma è stato utilizzato un “crater design“. Il pannello di vetro posteriore è stato fuso con il modulo, sfruttando la tecnologia che permette di curvare il vetro.

Il produttore ha confermato la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 e della fotocamera posteriore principale da 50 megapixel. Queste dovrebbero essere le altre specifiche: schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici (2412×1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 8 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e sistema operativo OxygenOS 12 (Android 12).

