OnePlus 10T: svelati i segreti della fotocamera

Il produttore cinese ha scelto New York per annunciare il prossimo smartphone di fascia alta. Il OnePlus 10T con OxygenOS 13 verrà mostrato al pubblico presente nella Gotham Hall e in live streaming sul canale YouTube durante l’evento del 3 agosto. OnePlus ha fornito alcune interessanti informazioni sulla fotocamera principale posteriore.

OnePlus 10T: sensore Sony da 50 megapixel

A partire dalla serie OnePlus 3, il produttore cinese ha presente un modello T con alcuni miglioramenti hardware. Con il nuovo OnePlus 10T verranno introdotte anche nuove tecnologie fotografiche. Non ci sarà però una Hasselblad Camera, come nel OnePlus 10 Pro 5G, in quanto l’azienda vuole offrire prestazioni elevate ad un prezzo inferiore.

Il OnePlus 10T avrà tre fotocamere posteriori. Per quella principale è stato scelto un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel e 1/1.56″, già utilizzato in altri smartphone, tra cui OnePlus 9/9 Pro e OnePlus Nord 2 5G. Abbinato alla stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS), il sensore permette di ottenere foto nitide alle basse luci. Inoltre il supporto per la cattura a 10 bit consente di migliorare la resa cromatica.

Il OnePlus 10T supporta anche la nuova tecnologia Image Clarity Engine (ICE). Quando l’utente preme il pulsante di scatto, lo smartphone cattura 10 foto in successione e sceglie quella migliore. Questa operazione avviene più velocemente rispetto ai precedenti modelli, grazie alla tecnologia ICE.

Altre funzionalità sono HDR 5.0, TurboRAW e Nightscape (foto notturne). Le altre due fotocamere sono ultra grandangolare con campo visivo di 119,9 gradi e macro. Il processore è lo Snapdragon 8+ Gen 1. L’evento del 3 agosto inizierà alle ore 16:00 italiane.

