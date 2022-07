OnePlus 10T: prestazioni e ricarica rapida

Dopo aver svelato alcuni dettagli sulla fotocamera posteriore da 50 megapixel e sul design, il produttore cinese ha pubblicato altri due post per evidenziare le prestazioni offerte dai componenti hardware e dalla tecnologia di ricarica rapida. Il OnePlus 10T verrà annunciato durante l’evento del 3 agosto, insieme al sistema operativo OxygenOS 13.

OnePlus 10T: performance e ricarica

Il produttore cinese aveva già confermato la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che offre un incremento di prestazioni del 10% e un miglioramento dell’efficienza del 30% rispetto alla precedente generazione. Il OnePlus 10T integra inoltre fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1.

Per mantenere a lungo il massimo livello di performance, OnePlus ha sviluppato un innovativo sistema di raffreddamento composto da una camera di vapore e grafite 3D. Il nuovo smartphone supporta inoltre le tecnologie General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer e LSTouch. La prima riduce la fluttuazione del frame rate durante il gioco, mentre la seconda migliora la reattività del touch.

Il OnePlus 10T ha una batteria da 4.800 mAh che supporta la tecnologia di ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 Watt. La ricarica da 1 a 100% viene effettuata in soli 19 minuti. È necessario però utilizzare l’alimentatore da 160 Watt e il cavo USB Type-C in dotazione. Sono presenti varie tecnologie che garantiscono efficienza e sicurezza durante la ricarica. Uno specifico algoritmo modifica dinamicamente tensione e corrente per ridurre il calore e incrementare la longevità della batteria.

