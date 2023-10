OnePlus 10T: un AFFARE da non perdere (-41%)

Se stai cercando un nuovo smartphone che offra prestazioni eccezionali e un’esperienza utente senza pari, non cercare oltre: l’incredibile OnePlus 10T è qui per soddisfare tutte le tue esigenze digitali. E ora, grazie alla festa delle offerte di Amazon, puoi portartelo a casa con uno sconto incredibile del 41%, ma affrettati, l’offerta termina oggi a mezzanotte. Quindi approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 349,99 euro.

OnePlus 10T: le scorte a disposizione sono pochissime

Immagina di poter avere una giornata intera di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Con la tecnologia 150W SUPERVOOC Endurance Edition di OnePlus 10T, è possibile. L’algoritmo IA intelligente impara le tue abitudini di ricarica, ottimizzando così la velocità di ricarica e raddoppiando la vita utile della batteria.

Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, OnePlus 10T offre una velocità e una fluidità senza precedenti. Con una CPU più veloce del 10% e un’IA quattro volte più rapida, puoi goderti un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

La tripla fotocamera da 50MP di OnePlus 10T offre una qualità delle immagini incredibile. Il sensore premium IMX766 con OIS garantisce nitidezza e stabilità ineguagliabili, mentre la tecnologia Nightscape 2.0 cattura immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore assicura che non perderai mai un momento importante.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria con il display fluido da 6.7″ di OnePlus 10T. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, l’HDR10+ sempre attivo e il supporto per i colori a 10 bit garantiscono luminosità e accuratezza cromatica di altissimo livello.

Con 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive di OnePlus 10T, puoi eseguire fino a 30 app scorrevolmente in background. Sperimenta il gaming estremo e irresistibile con il GPA Frame Stabilizer e il GLC del motore gaming HyperBoost di OnePlus 10T.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere un dispositivo tecnologico che ridefinisce gli standard di eccellenza. Acquista subito l’incredibile OnePlus 10T su Amazon e goditi un mondo di prestazioni straordinarie a un prezzo incredibile di soli 349,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione scade a mezzanotte.

