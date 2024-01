OnePlus 12 e 12R: ufficiali i nuovi smartphone

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo OnePlus 12 durante l’evento “Smooth Beyond Belief” organizzato a New Delhi. Lo smartphone, già in vendita in Cina, sarà disponibile dall’inizio di febbraio. Arriverà in Europa anche il OnePlus 12R, primo modello della serie con lancio globale.

OnePlus 12: specifiche e prezzo

Il OnePlus 12 ha uno schermo AMOLED ProXDR da 6,82 pollici con risoluzione di 3168×1440 pixel, luminosità massima di 4.500 nit e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. Grazie al processore dedicato Pixelworks X7, lo smartphone offre un’esperienza gaming di qualità elevata con immagini in alta risoluzione, calibrazione dei colori HDR in tempo reale e frame rate fino a 120 Hz tramite interpolazione.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 48 e 64 megapixel (grandangolare, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio) con lenti Hasselblad, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 Watt (100% in 26 minuti) e wireless AIRVOOC da 50 Watt (100% in 55 minuti).

Il sistema operativo è OxygenOS 14 basato su Android 14. I prezzi sono 969,00 euro (12GB+256GB) e 1.099,00 euro (16GB+512GB). Ordinando lo smartphone sul sito OnePlus entro il 25 gennaio si può scegliere un regalo tra cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal, cuffie OnePlus Buds Pro 2 e cover. Ordinando su Oppo Store entro il 5 febbraio, gli utenti potranno ricevere uno sconto di 100 euro e un voucher da 150 euro utilizzabile a partire da marzo.

OnePlus 12R: specifiche e prezzo

Il OnePlus 12R rappresenta una novità per il resto del mondo, in quanto è il primo modello della serie R che supera i confini indiani. Le specifiche sono leggermente inferiori a quelle del “fratello maggiore”, ma altrettanto interessanti.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED ProXDR di 6,78 pollici con risoluzione di 2780×1264 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Integra il processore Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Le fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), mentre quella fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel.

Sono inoltre presenti: lettore di impronte digitali in-display, moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Galileo e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 Watt. Il sistema operativo è OxygenOS 14 basato su Android 14.

Il prezzo è 699,00 euro. Ordinando lo smartphone su Oppo Store entro il 12 febbraio, gli utenti potranno ricevere un voucher da 150 euro utilizzabile a partire da marzo.

