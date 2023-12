OnePlus 12: schermo da 6,82 pollici e 24 GB di RAM

Dopo aver svelato alcuni dettagli, il produttore cinese ha annunciato il nuovo OnePlus 12. Lo smartphone ha un design che si ispira agli orologi di lusso e integra componenti hardware all’avanguardia, tra cui lo schermo AMOLED, il processore Snapdragon 8 Gen 3 e le tre fotocamere posteriori.

OnePlus 12: specifiche complete

Il OnePlus 3 ha un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione di 3168×1440 pixel, luminosità massima di 4.500 nit e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. L’inserimento di una nuova antenna che migliora le prestazioni durante lo streaming dei giochi ha comportato lo spostamento del famoso Alert Slider dal lato destro al lato sinistro.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16/24 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel, mentre per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 50, 48 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio). Ovviamente le ottiche sono Hasselblad.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e la batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 Watt (100% in 26 minuti) e wireless da 50 Watt (100% in 55 minuti).

Il sistema operativo è ColorOS 14 in Cina e OxygenOS 14 nel resto del mondo, entrambi basati su Android 14. Il OnePlus 12 sarà disponibile in Cina dall’11 dicembre. Il lancio globale è previsto il 15 dicembre, ma arriverà sul mercato (anche in Italia) a fine gennaio 2024.