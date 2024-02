OnePlus 12: tre funzionalità IA, ma non in Italia

Il OnePlus 12 integra un processore Snapdragon 8 Gen 3 che consente l’esecuzione on-device dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Il produttore cinese ha annunciato tre funzionalità IA che permettono agli utenti di eseguire operazioni simili a quelli offerte su Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S24. Lo smartphone è in vendita da ieri in due versioni.

IA per OnePlus 12

Nonostante la presenza del chip di Qualcomm, OnePlus non aveva svelato nessuna funzionalità IA durante la presentazione del nuovo top di gamma. Il produttore cinese ha ora parzialmente rimediato all’errore di marketing (la popolarità dell’IA generativa è stata molto sfruttata dai diretti concorrenti) con l’annuncio di tre funzionalità, al momento riservate al mercato cinese.

La prima è AI Summarizer. Come si deduce dal nome, l’utente può sfruttarla per generare riassunti di una chiamata telefonica che evidenziano i punti principali o di articoli letti sul web. AI GC Remover consente invece di rimuovere oggetti dalle foto, in modo simile a Google Magic Editor.

Infine, Breeno Touch riconosce i contenuti sullo schermo e recupera informazioni rilevanti da Internet. Il funzionamento è quindi simile a Circle to Search di Google. Non è noto se quando le funzionalità IA saranno disponibili anche in Italia.

Da ieri è possibile acquistare il OnePlus 12 sul sito del produttore o sullo store di Oppo e presso i negozi degli operatori telefonici nelle colorazioni Flowy Emerald e Silky Black. I prezzi sono 969,00 euro (12 GB di RAM e 256 GB di storage) e 1.099,00 euro (16 GB di RAM e 512 GB di storage).