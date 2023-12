OnePlus 12R: lancio globale il 23 gennaio 2024

Il OnePlus 12 non sarà l’unico smartphone che il produttore cinese annuncerà il 23 gennaio 2024. Verrà infatti lanciato anche il OnePlus 12R, del quale è stata pubblicata la prima immagine ufficiale che svela il design (simile a quello del “fratello maggiore”).

OnePlus 12R: possibili specifiche

In base all’immagine fornita dal produttore, il design del modulo fotografico è praticamente identico a quello del OnePlus 12. Ovviamente i sensori hanno una risoluzione inferiore e le ottiche non sono Hasselblad. La serie R è stata lanciata nel 2021 con il OnePlus 9R, seguito dai OnePlus 10R e OnePlus 11R nel 2022 e 2023, ma gli smartphone sono venduti solo in Cina e India.

Il OnePlus 12R sarà quindi il primo della serie ad arrivare anche in Europa e Nord America. Gli utenti potranno scegliere tra le colorazioni Cool Blue (lucida) e Iron Gray (opaca). Come per il OnePlus 12, il noto Alert Slider è stato spostato sul lato sinistro per fare spazio ad una nuova antenna che garantisce migliori prestazioni durante lo streaming dei giochi.

Il produttore cinese sottolinea nel comunicato stampa che uno smartphone non ha bisogno di essere “Plus”, “Pro” o “Ultra” per offrire le migliori specifiche hardware (chiaro riferimento a Samsung e Apple).

Il OnePlus 12R dovrebbe avere uno schermo AMOLED di 6,78 pollici con risoluzione di 2480×1264 pixel e refresh rate di 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2, 8/16 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro), fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 Watt.

Il sistema operativo sarà OxygenOS 14 basato su Android 14. Per conoscere tutti i dettagli, inclusi disponibilità e prezzi, non resta che attendere l’evento di lancio alle ore 15:00 italiane del 23 gennaio 2024.