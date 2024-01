OnePlus 12R: compralo al prezzo minimo garantito

Appena annunciato, il nuovo OnePlus 12R è già in preordine su Amazon. Per quale motivo vale la pena acquistarlo subito sull’e-commerce? Semplice: perché è messo in vendita al prezzo minimo garantito. Significa che, in caso di sconti proposti fino al giorno del lancio, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico.

Le specifiche tecniche sono da top di gamma, pensate per chi non accetta compromessi in termini di design e prestazioni: display AMOLED ProXDR da 6,78 pollici con risoluzione 2780×1264 pixel (450 ppi), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di memoria interna UFS 4.0, tripla fotocamera posteriore da 50+8+2 megapixel con sensore principale Sony IMX890, selfie camera frontale da 16 megapixel, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, compatibilità con le reti 5G, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, GPS, NFC, supporto Dual SIM e batteria da 5.500 mAh con ricarica SUPERVOOC da 100 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia OxygenOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

È possibile comprare subito il nuovo OnePlus 12R al prezzo di 699 euro, scegliendo la colorazione che si preferisce tra le due disponibili: Iron Gray (visibile qui sopra) oppure Cool Blue (nell’immagine di apertura), la spesa non cambia.

Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon che assicura la consegna gratuita nella data di uscita ovvero il 19 febbraio 2024. Con la prenotazione al prezzo minimo garantito si è certi di poter ricevere uno sconto in automatico nel caso in cui dovesse essere applicata un’offerta da qui al giorno del lancio.

