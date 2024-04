OnePlus 12R quasi al MINIMO STORICO su Amazon: compralo al 10% in meno

Parallelamente alla offerta su Redmi Note 13 in occasione dello Xiaomi Fan Festival, su Amazon puoi acquistare un altro smartphone in sconto, ma appartenente alla fascia alta: si tratta di OnePlus 12R, disponibile da circa due mesi sul mercato e ora in vendita al 10% in meno, quasi al minimo storico! Questa promozione ti tenta? Allora scopri le specifiche tecniche e preparati all’acquisto!

Le caratteristiche di OnePlus 12R

OnePlus 12R è un dispositivo top di gamma molto intrigante, sia lato design, sia lato performance. Il vero protagonista è lo schermo AMOLED Super Fluid da 6,78 pollici con risoluzione pari a 2780×1264 pixel, tra i migliori per la visione di film, serie TV e video grazie anche alla tecnologia LTPO, che scala dinamicamente da 1Hz a 120Hz per massima fluidità e consumi minimi.

Sotto la scocca si trovano il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di archiviazione interna non espandibile e una batteria da 5.500 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W. Il comparto fotocamera è composto da tre sensori posteriori (50+8+2 megapixel) e uno frontale da 16 MP. Il sistema operativo, infine, è Android 14.

Il prezzo? 629,99 euro al posto di 699 euro, con consegna gratuita in un giorno e pagamento effettuabile anche a rate secondo il piano di Cofidis.