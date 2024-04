Redmi Note 13 al MINIMO per il Festival Xiaomi

È in corso il Fan Festival di Xiaomi e, tra i migliori affari proposti, c’è quello che porta il nuovo Redmi Note 13 al suo prezzo minimo storico su Amazon. Lo smartphone, lanciato solo poco più di un paio di mesi fa dal marchio, è protagonista di uno sconto imperdibile. Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Xiaomi Fan Festival: l’offerta su Redmi Note 13

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display AMOLED con diagonale da 6,67 pollici, risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 3, processore Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione, tripla fotocamera posteriore Super Clear con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera anteriore da 16 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, slot microSD, GPS, lettore di impronte digitali, NFC, scocca con certificazione IP54, jack audio per le cuffie e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso per lo Xiaomi Fan Festival, puoi acquistare lo smartphone Redmi Note 13 al prezzo finale di soli 189 euro nella versione 8/128 GB con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Mint Green, Ice Blue o Midnight Black, la spesa non cambia.

È in sconto anche l’edizione Redmi Note Pro 5G da 8/256 GB al prezzo di 269 euro invece di 299 euro. In tutti i casi, la disponibilità è immediata con vendita e spedizione curate da Amazon, senza dimenticare la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani.