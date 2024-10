OnePlus 13: Snapdragon 8 Elite e OxygenOS 15

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo smartphone di fascia alta. OnePlus 13 è il terzo smartphone con processore Snapdragon 8 Elite, dopo la serie Xiaomi 15. Rispetto al precedente OnePlus 12 ci sono alcune differenze in termini di design e specifiche. Ovviamente il sistema operativo è OxygenOS 15. Arriverà anche in Italia nelle prossime settimane.

OnePlus 13: specifiche complete

Il OnePlus 13 ha un frame in alluminio e uno schermo AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione di 3168×1440 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 4.500 nits. Il vetro che protegge il display è quasi piatto, anche se viene ancora definito “quad-curved”. Ha ricevuto le certificazioni IP68/69 e il punteggio A++ da DisplayMate (primo al mondo). Ovviamente è presente il famoso Alert Slider lungo il bordo sinistro.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Elite, 12/16/24 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5x) con ottiche Hasselblad, fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarosso e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 100 Watt (100% in 36 minuti) e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 15 in Cina (OxygenOS 15 nel resto del mondo), basato su Android 15. Non è stata comunicata la disponibilità in Europa, ma sicuramente arriverà anche in Italia. Il prezzo base (12GB+256GB) è 4.499 yuan, ovvero circa 582 euro al cambio attuale (tasse escluse).