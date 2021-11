OnePlus 8 Pro a prezzo REGALO: 380 euro di SCONTO

Se stai cercando uno smartphone nuovo che possa supportarti per anni e anni senza mai deluderti in nessuna situazione, OnePlus 8 Pro è proprio ciò che fa al caso tuo. Questo top di gamma è veramente eccezionale e oggi te lo puoi portare a casa persino a un prezzo affare. Infatti è in promozione su Amazon dove attraverso un ribasso di quasi quattrocento euro lo acquisti a soli 642,00€.

Un'occasione da non perdere? A mio avviso senza ombra di dubbio, solo un pazzo esiterebbe! Le spedizioni sono veloci in tutta Italia.

OnePlus 8 Pro: cosa devi sapere su questo smartphone

Disponibile in colorazione Glacial Green già cattura l'attenzione con un solo sguardo. Osservandolo meglio, tuttavia, ti accorgi che la seconda occhiata non la dai solo per il colore spavaldo ma bensì perché questo smartphone è curato in ogni particolare e davvero Premium. Al suo interno conta una scheda tecnica di tutto rispetto che ti fa vivere un'esperienza mai testata prima d'ora.

Con un display 3D Fluid AMOLED da 6,78 pollici è indescrivibile la visione che hai dei contenuti. I 120Hz ti fanno godere di un refresh rate elevato che è perfetto persino per testare i giochi mobile che più ami.

Ovviamente al suo interno non poteva mancare un processore Qualcomm Snapdragon a cui vengono abbinati non solo 256 GB di memoria ma finanche 12 GB di RAM che fanno volare il sistema tra le tue mani.

Non manca ovviamente un apparato fotografico di prima categoria per completare l'esperienza così come una batteria che si alimenta con la famosissima Warp Charge 30T.

Sono integrati sia Alexa che la connettività 5G.

Acquista subito il tuo OnePlus 8 Pro su Amazon a soli 642,00€ e non potrai pentirti della tua scelta. Le spedizioni sono rapide in tutta Italia.