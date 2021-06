OnePlus 8T a prezzo conveniente: 90€ di sconto istantaneo

OnePlus 8T è in offerta su Amazon a €442,33. Il prezzo di listino viene reso più vantaggioso da un ribasso del 17% che corrisponde a uno sconto effettivo di €92,87.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Le specifiche tecniche di questo smartphone: OnePlus 8T

OnePlus 8T si configura come uno smartphone di fascia media che contiene al suo interno delle specifiche tecniche di tutto rilievo. Disponibile nella colorazione Acquamarine Green, cattura subito lo sguardo con la sua estetica accattivante.

Montante un display da 6,55 pollici, la visione dei contenuti e di ottima qualità grazie alla risoluzione Full HD plus. Inoltre le cornici estremamente sottili rendono l'esperienza complessiva ottimizzata.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre fluide e dinamiche.

Spicca il comparto fotografico composto da una quad camera posteriore. L'obiettivo principale da 48 megapixel e vanta una stabilizzazione ottica dell'immagine per foto e video sempre nitide. La fotocamera frontale, invece, vanta una lente da 16 megapixel per selfie da paura.

Anche la batteria è degna di nota visto che vanta un valore tipico di 4500mAh e si ricarica mediante la Warp Charge da 65W. In appena 15 minuti di ricarica si può ottenere il massimo dell'autonomia.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta La connettività 5G.

Puoi acquistare OnePlus 8T su Amazon a soli €442,33 in colorazione Acquamarine Green. Acquista oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in tempi standard. Il dispositivo può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.