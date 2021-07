OnePlus 9 Pro 5G: un gioiello di Smartphone (-140€)

OnePlus 9 Pro 5G è in promozione su Amazon a soli €781.20. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino un vero e proprio affare mediante uno sconto esclusivo di 137.80€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Le specifiche tecniche di uno Smartphone top di gamma: OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 Pro 5G si presenta come un dispositivo curato nei minimi particolari. Grazie alla sua estetica intrigante cattura subito lo sguardo rendendolo non solo un gioiellino per quanto riguarda la scheda tecnica ma anche uno smartphone degno di nota. La colorazione disponibile è quella Stellar Black.

Il display montato ha un'ampiezza di 6,7 pollici e vanta un pannello Smart AMOLED con un refresh rate di 120 Hz. La visione di contenuti e l'utilizzo di applicazioni e giochi risultano così dinamiche e spettacolari. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 888 il quale viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo sempre fruito e privo di latenza.

Spicca il comparto fotografico posteriore che vanta una quad camera con sensori firmati Hasselblad. In particolar modo l'obiettivo principale ha una risoluzione di 50 megapixel consente di scattare foto in modalità ultra grandangolari e non solo. Degna di nota è anche la fotocamera frontale per scattare selfie a regola d'arte.

La batteria integrata ha un valore tipico di 4500 mAh e si alimenta grazie alla Warp Charge 65t che regala all'utente la possibilità di raggiungere il 100% di carica in appena 15 minuti. Inoltre è supportata anche Warp Charge Wireless 50.

Tra le altre caratteristiche non mancano all'appello il supporto alla rete 5G, la versione OxygenOS 11 e la presenza di Amazon Alexa integrata.

Puoi acquistare OnePlus 9 Pro 5G su Amazon a soli €781,20. Ordina lo smartphone oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei sottoscritto all'abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard che scelgono quelle presso i punti di ritiro. In conclusione, lo smartphone può essere acquistato in unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione a tasso zero fornito da CreditLine di Confidis.