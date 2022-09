OnePlus 9 Pro: a questo prezzo non l'hai mai visto, super sconto

Amazon ti fa un gran regalo. Lo splendido OnePlus 9 Pro è in offerta al suo minimo storico assoluto: tutto quello che devi fare per ottenere lo sconto è applicare il coupon che trovi in pagina. In questo modo potrai pagare lo smartphone soltanto 435 euro invece dei 634 di listino.

Spedito con Prime, se lo acquisti adesso e prima che lo scorte finiscano lo riceverai a casa tua già domani. Se hai bisogno di cambiare smartphone o sei un appassionato del marchio non hai più scuse.

OnePlus 9 Pro: a questo prezzo è irrinunciabile

Top della categoria di appartenenza, OnePlus 9 Pro acquistato a questo prezzo è un affare da non lasciarsi scappare per niente al mondo. Ti porti a casa un dispositivo che dispone di un fantastico display Fluid 2.0 da 6.7 pollici con rivoluzionaria tecnologia LTPO, smart 120Hz e precisione del colore.

Il tutto accompagnato da una incredibile fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad, che offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Con un sensore ultrawide da 50 megapixel scatti immagini dalla nitidezza impareggiabile, per merito dell’avveniristico obiettivo Freeform.

Lo smartphone vanta anche l’avanzata piattaforma Snapdragon con 5G d’avanguardia e offre un’esperienza d’uso incredibilmente fluida grazie all’interfaccia OxygenOS 11, pensata per essere intuitiva e personalizzata al massimo. E con la tecnologia Warp Charge 65T raggiungi la carica di batteria necessaria per un’intera giornata in soli 15 minuti.

OnePlus 9 Pro 5G è uno smartphone che meriterebbe la tua considerazione già a prezzo pieno: figuriamoci se puoi acquistarlo a soli 435 euro. Ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina prima di procedere al pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.