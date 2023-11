OnePlus 9 Pro CROLLA del -56% grazie allo sconto Amazon

OnePlus 9 Pro si presenta come uno smartphone rivoluzionario che ridefinisce gli standard del settore. Grazie al suo design raffinato, al display Fluid 2.0 e al sistema fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, il dispositivo si posiziona come la massima espressione nel segmento top di gamma.

Il reparto fotografico si erge come il vero punto di eccellenza del OnePlus 9 Pro. Il sensore principale da 48 megapixel garantisce immagini nitide e dettagliate, sia in condizioni di luce ottimale che in ambienti poco illuminati. Il sensore ultra grandangolare da 50 megapixel consente di catturare l’intera scena con un unico scatto, mentre il sensore teleobiettivo da 8 megapixel offre uno zoom ottico 3,3x. La presenza del sensore monocromático da 2 megapixel completa il quadro, fornendo immagini in bianco e nero di grande impatto.

Il display Fluid 2.0 costituisce un altro elemento chiave del OnePlus 9 Pro. Dotato di un pannello AMOLED da 6,7 pollici, offre una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, assicurando un’esperienza visiva estremamente fluida e coinvolgente.

Oltre alla sua eccellenza fotografica, OnePlus 9 Pro si distingue anche per la sua potenza bruta. Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, garantisce prestazioni di alto livello, mentre la batteria da 4.500 mAh offre un’autonomia degna di nota, assicurando un utilizzo prolungato che non vi lascerà a secco neanche con un utilizzo intensivo dello smartphone. Insomma, a questo prezzo è davvero un affare con la “A” maiuscola.