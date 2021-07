OnePlus Buds: che SPETTACOLO di true wireless (-15%)

Le OnePlus Buds sono in offerta su Amazon a soli 75,63€. Il ribasso del 15% ti permette di risparmiare una decina di euro e portare a casa delle true wireless spettacolari.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

OnePlus Buds: cuffie strepitose per le tue orecchie

Le OnePlus Buds sono delle wearable true wireless che si riconoscono a primo impatto. Curate nei minimi particolari sono dispositivi non solo ottimi dal punto di vista pratico, ma anche estetico. Disponibili in più colorazioni, le compri seguendo i tuoi gusti.

Appartenenti alla categoria In ear, in particolare queste non sono provviste di punte in silicone. Dunque se sei amante dello stile lanciato da Apple, ti trovi nel posto giusto. Non ti preoccupare della stabilità perché una volta che le infili, non si muovono più.

Con controllo del rumore e altoparlanti di ultima generazione ti offrono una riproduzione di tutto rispetto. Le tracce musicali suonano potenti e corpose così da farti sembrare in compagnia del tuo artista preferito. In più sono presenti i microfoni per usarle anche in chiamata.

La chicca vera e propria è la batteria che è dotata di ricarica Warp Charge, caratteristica di spicco del brand. Grazie a questa, in appena 10 minuti, ottieni fino a 10 ore di ascolto aggiuntive per non rimanere mai senza risorse.

Sei interessato? Allora approfitta della promozione su Amazon e acquista le OnePlus Buds a soli 75,63€. Le acquisti e le ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard puoi sempre godere delle spedizioni gratuite scegliendo i punti di ritiro come modalità di consegna.