OnePlus Nord 2T 5G: lo sconto di Primavera lo porta al minimo storico

OnePlus Nord 2T 5G è un fantastico smartphone di fascia media che ti garantisce ottime prestazioni, una buona fotocamera e il supporto alla ricarica ultra rapida.

Oggi, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, puoi acquistarlo sul popolare eCommerce a soli 329 euro, al suo prezzo più basso di sempre. Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

OnePlus Nord 2T 5G: a questo prezzo diventa irrinunciabile

OnePlus Nord 2T è uno smartphone famiglia Nord, che offre un’esperienza fluida e veloce con il processore MediaTek Dimensity 1300, un chip da 6 nm predisposto per il 5G e per garantirti prestazioni da favola con una efficienza energetica invidiabile. La scheda tecnica include anche 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore è composta da tre sensori: una 50 megapixel con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica, una 8 megapixel grandangolare con campo visivo di 120° e una 2 megapixel per l’effetto bokeh. La fotocamera anteriore è invece da 32 megapixel con algoritmo di deblurring con AI. Grazie a questa dotazione, OnePlus Nord 2T è in grado di garantirti scatti limpidi e coloratissimi anche con scarsa luce.

Lo schermo è un AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 80 W, che permette di ricaricare il telefono per un giorno intero in appena 15 minuti.

Oggi, OnePlus Nord 2T è in promozione a 329 euro grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Non fartelo scappare per nessun motivo.

