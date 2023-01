OnePlus Nord 2T 5G, un super smartphone ad un gran prezzo (-79€)

OnePlus Nord 2T 5G è un ottimo smartphone con tripla fotocamera da 50 megapixel, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna che puoi acquistare oggi con uno sconto di quasi 80 euro su Amazon.

Grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo subito a casa mentre Amazon ti da anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate da 65 euro ciascuna.

OnePlus Nord 2T 5G: uno smartphone amatissimo ad un gran prezzo

OnePlus Nord 2T 5G si contraddistingue per la sua fotocamera flagship da 50 megapixel con sensore Sony e stabilizzatore ottico della immagine affiancata da una grandangolare da 120° da 8 megapixel e un obiettivo mono da 2 megapixel. I tuoi scatti sono nitidi e ricchi di colore anche con poca luce.

Importante anche la fotocamera frontale da 32 megapixel dotata di algoritmo di deblurring con intelligenza artificiale per assicurarti che le vibrazioni non rovinino i tuoi scatti. Il display è di tipo AMOLED, ha una diagonale da 6.43 pollici, una frequenza di aggiornamento a 90Hz e supporta HDR10+.

La tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 80W ti permette di caricare completamente la batteria da 4500mAh in appena 15 minuti: un quarto d’ora per avere l’energia necessaria per tutta la giornata. semplicemente fantastico.

OnePlus Nord 2T 5G è uno smartphone che ha inevitabilmente conquistato i cuori degli appassionati e che adesso può essere tuo ad un gran prezzo se approfitti dello sconto di quasi 80 euro sul listino.

