OnePlus Nord 2T: bello, potente e in SUPER sconto (-14%)

Se stai cercando un equilibrio perfetto tra prestazioni eccellenti e un prezzo accessibile, il OnePlus Nord 2T è la tua risposta. Con un irresistibile sconto del 14% su Amazon, ora è il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 439,99 euro, anziché 509,00 euro.

OnePlus Nord 2T: un’occasione da prendere al volo

La fotocamera del Nord 2T è il fiore all’occhiello di questo smartphone. Dotata di una fotocamera principale da 50 MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), cattura immagini dettagliate e ricche di colore, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera grandangolare da 8 MP e l’obiettivo mono da 2 MP completano il setup, offrendo una versatilità di scatti che si adattano a qualsiasi scenario.

Il display AMOLED da 6,43″ a 90 Hz FHD+ è uno spettacolo per gli occhi. La frequenza di aggiornamento elevata assicura un’esperienza utente incredibilmente fluida, mentre il supporto HDR10+ rende i tuoi contenuti visivi ancora più coinvolgenti su piattaforme come Amazon Prime, Hulu e YouTube. La fotocamera anteriore da 32 MP con algoritmo di deblurring basato sull’intelligenza artificiale assicura selfie cristallini, anche nelle situazioni più dinamiche. Non dovrai più preoccuparti delle vibrazioni che rovinano la qualità delle tue foto.

La ricarica SUPERVOOC a 80 W è un vero punto di forza del OnePlus Nord 2T. In soli 15 minuti, la batteria da 4500 mAh è pronta per una giornata intera. Con un aumento del 120% nella velocità di ricarica rispetto al suo predecessore, questo smartphone si dimostra incredibilmente efficiente e adatto a chi è sempre in movimento.

Il chipset MediaTek Dimensity 1300 abilita il supporto 5G e offre prestazioni elevate, potenziando giochi, grafica e velocità delle app grazie al nuovo HyperEngine 5.0 di MediaTek. Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo che offre prestazioni di alto livello senza compromettere il tuo budget. Approfitta subito di questo 14% di sconto su Amazon e acquista il OnePlus Nord 2T al prezzo vantaggioso di soli 439,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.