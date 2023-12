OnePlus Nord 5G con ben 12 GB di RAM ad un prezzo SUPER

L’innovazione tecnologica nel campo degli smartphone sempre nuove possibilità. Attualmente il OnePlus Nord 5G è disponibile al prezzo imbattibile di 299€ grazie allo sconto attivo su Amazon. È questo il momento ideale per chi desidera un dispositivo di qualità ad un prezzo accessibile.

OnePlus Nord 5G, display di altissima qualità

Il OnePlus Nord ha un design elegante e prestazioni al top. Questo dispositivo è infatti alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G, che fornisce una navigazione fluida e veloce. La sua reattività rende ogni azione possibile, anche giocare ai titoli maggiormente esigenti.

Il display del OnePlus Nord è uno dei suoi principali punti di forza. Ha un ampio schermo Fluid AMOLED da 6,44 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, ideale per vedere in alta qualità film e serie tv. Anche il comparto fotografico non delude, con la quad-camera del dispositivo con sensore principale da 48 MP che consente di scattare foto e video di ottima qualità.

La batteria da 4115 mAh del OnePlus Nord garantisce una maggiore durata della batteria e consente di utilizzare il dispositivo tutto il giorno senza ricariche frequenti. Inoltre, la tecnologia Warp Charge 30T ti consente di caricare rapidamente il telefono e ridurre al minimo i tempi di attesa.

Approfittare dell’offerta sul OnePlus Nord 5G, attualmente disponibile a soli 299€, vuol dire fare la mossa migliore. Con lo sconto attivo su Amazon, puoi ottenere infatti ottenere un dispositivo di fascia medio-alta ad un prezzo estremamente basso. Nel mercato di oggi è infatti difficile trovare uno smartphone con caratteristiche simili allo stesso prezzo, soprattutto dotato di ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, un’accoppiata perfetta che dà la possibilità di fare di tutto con lo smartphone.

