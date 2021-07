OnePlus Nord CE: sganciato il PREZZO TOP su Amazon

OnePlus Nord CE è uno smartphone eccezionale e su Amazon ti costa soli 299,00€. Con un ribasso del 9% risparmi una trentina di euro, il che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone nuovo? Compra OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE è uno smartphone medio gamma che ora puoi acquistare con uno sconto degno di nota. Grazie alle sue specifiche tecniche puoi andare sul sicuro, d'altronde lo stesso marchio è una piccola garanzia nel mondo dei telefonini. In più in questa colorazione Charcoal Ink è veramente pazzesco dal punto di vista estetico.

Con il suo display da 6,43 pollici e pannello AMOLED ti godi applicazioni e video in streaming in qualità e risoluzione pazzesche: non solo la visione è immersiva ma i colori sono finanche vibrati e realistici. In più le cornici sottili sembrano amplificare l'esperienza finale.

Il processore è un ottimo Qualcomm Snapdragon 750G che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per possibilità infinite: giochi, navighi online, apri mille applicazioni differenti e il telefono ti si blocca mai.

Degna di citazione è anche la fotocamera posteriore che è tripla e ti fa scattare fotografie in 64 megapixel. Sei patito di selfie? Non ti preoccupare perché anche quella è eccezionale.

Vera punta di diamante è la batteria da 4500mAh che si alimenta con Warp Charge: hai energia a sufficienza per un intera giornata e se rimani a secco in appena 30 minuti riottieni il 70% di carica.

Infine non mancano all'appello Amazon Alexa integrata e la connettività 5G.

Acquista subito il tuo OnePlus Nord CE su Amazon ad appena 299,00€. Lo ricevi in appena 24 ore se sei abbonato Prime o gratuitamente nei punti di ritiro se sei cliente standard. Se hai esigenza lo paghi a rate a tasso zero grazie a Confidis.