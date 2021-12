OnePlus NORD: con questo sconto è un REGALO (-30%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone a cui non puoi dire di no, OnePlus NORD è qui per farti cedere. Insomma, dai, se da un po' di tempo ti sta balzando alla mente l'idea di cambiare telefono, questa non può che essere la tua occasione.

Con un forte sconto su Amazon, il tal dei tali può diventare tuo con soli 279,99€, un prezzo più che ottimo se conti che di euro ne mancano ben centoventi dall'originale.

Non solo lo ricevi in uno o due giorni, ma sei anche libero di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero. Che fai allora?

OnePlus NORD: lo smartphone che ti fa dire “sì”

Tra le caratteristiche chiave di OnePlus NORD c'è proprio la sua praticità. Praticamente non ti nega nulla visto e considerato che la sua scheda tecnica è un po' perfetta per tutto: gaming mobile, applicazioni, social, fotografia e tanto altro ancora.

Se non sei convinto ecco un paio di punti che ti faranno riflettere:

monta un display Fluid AMOLED da 6,44 pollici con tanto di refresh rate a 90 Hz; il processore è un Qualcomm Snapdragon a cui vengono abbinati 8 GB di RAM e che supporta anche il 5G.

Non mancano poi all'appello una fotocamera divina così come una batteria portentosa che abbinata alla Warp Charge non può che stupirti.

Insomma, hai dei difetti? Usandolo ti sembrerà di avere in mano un top di gamma.

Acquista subito il tuo OnePlus Nord su Amazon a soli 279,00€. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.