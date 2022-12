OnePlus Nord N10: ultimi pezzi in offerta a 199 euro su Amazon

OnePlus Nord N10, eccellente smartphone midrange, è nuovamente disponibile per l’acquisto su Amazon. Pochi pezzi, esattamente dieci nel momento in cui scriviamo, sono a disposizione per l’acquisto al prezzo scontato di 199 euro.

Con spedizione da parte di Amazon potrai ricevere il tuo a casa nel giro di pochissimi giorni: è una grande occasione per assicurarsi un dispositivo di qualità nel suo segmento.

OnePlus Nord N10: l’ottimo midrange in offerta a 199 euro

OnePlus Nord N10 è uno smartphone fortemente orientato all’imaging con la sua fotocamera principale da 64 megapixel che ti permette di catturare immagini di altissima qualità per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Il tutto è risaltato da un display da 6.4 pollici con risoluzione da 2400×1800 pixel (FHD+), luminosità 405 ppi e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il sistema operativo è OxyGenOS basato su Android per una scheda hardware gestita da un chipset Qualcomm Snapdragon 690 affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Con batteria da 4300mAh per un’ottima autonomia, OnePlus Nord N10 è uno smartphone di qualità venduto ad un prezzo veramente eccezionale. Ora puoi avere uno degli ultimi pezzi a 199 euro: non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.