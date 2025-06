OnePlus Pad 3: super tablet con schermo da 13 pollici

Arriva in Italia uno dei migliori tablet Android di fascia alta. Il nuovo OnePlus Pad 3 ha uno schermo da 13 pollici, quindi può sostituire un notebook aggiungendo la tastiera (venduta a parte). Può essere utilizzato sia per lavoro che per divertimento, grazie al potente processore. Non mancano ovviamente le funzionalità AI.

OnePlus Pad 3: specifiche e prezzo

Il OnePlus Pad 3 ha un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 13,2 pollici con risoluzione 3.4K (3392×2400 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Le dimensioni sono 289,61×209,66×5,97 millimetri, mentre il peso è 675 grammi.

Il tablet integra il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5x o 16 GB di RAM LPDDR5T e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, otto altoparlanti (quattro woofer e quattro tweeter), due microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C e batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e autonomia fino a 17 ore.

Il sistema operativo è OxygenOS 15 basato su Android 15. Oltre alle funzionalità AI di Google, tra cui Gemini e Circle to Search, gli utenti troveranno anche AI Writer e AI Summarize per scrittura e riassunto.

Il OnePlus Pad 3 può essere già ordinato sul sito del produttore nella colorazione Storm Blue. Le spedizioni inizieranno il 19 giugno. I prezzi sono 599,00 euro (12GB+256GB) e 699,00 euro (16GB+512GB). Gli accessori sono OnePlus Stylo 2 (99,00 euro), OnePlus Smart Keyboard (169,00 euro) e Custodia Folio OnePlus (59,00 euro). Al momento è possibile acquistare il modello con 16GB+512GB allo stesso prezzo del modello con 12GB+256GB ricevendo in regalo un accessorio o l’alimentatore da 80 Watt (non incluso nella confezione).