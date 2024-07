OnePlus Pad Pro: nuovo tablet da 12 pollici

Il produttore cinese ha svelato il nuovo OnePlus Pad Pro, un tablet di fascia alta con schermo da 12,1 pollici e processore Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta quindi del “fratello maggiore” del OnePlus Pad disponibile anche in Italia. Quasi certamente arriverà in Europa come il modello più economico. Annunciata inoltre una versione aggiornata del OnePlus Watch 2 con supporto eSIM.

OnePlus Pad Pro: specifiche del tablet

Il OnePlus Pad Pro ha un telaio in lega di alluminio e un design simile al OnePlus Pad. Cambia ovviamente la dotazione hardware. Il nuovo tablet ha uno schermo IPS a 12,1 pollici con risoluzione 3K (3000×2120 pixel), refresh rate di 144 Hz e supporto Dolby Vision.

Il produttore cinese ha scelto il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di storage UFS 4.0. Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC, batteria da 9.510 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 Watt, sistema operativo ColorOS 14.1 basato su Android 14.

Il prezzo base del OnePlus Pad Pro è 2.899 yuan (circa 371 euro al cambio attuale, tasse escluse). Tra gli accessori ci sono la custodia protettiva, la tastiera e la stilo. Non è noto quando verrà distribuito in Europa.

OnePlus Watch 2 con eSIM

Insieme al tablet è stato annunciata anche una nuova versione del OnePlus Watch 2. Condivide quasi tutte le specifiche con lo smartwatch venduto in Italia.

Il produttore ha scelto una lega in alluminio per la cassa e aggiunto il supporto per le eSIM che consente di effettuare chiamate senza collegamento allo smartphone. Il prezzo è 1.799 yuan (circa 230 euro al cambio attuale, tasse escluse).