MWC 2024: OnePlus Watch 2 con Wear OS 4

Il primo modello, annunciato circa tre anni fa, non ha avuto un grande successo. Il produttore cinese cerca ora di rimediare al passo falso con il nuovo OnePlus Watch 2. Grazie all’architettura Dual-Engine, supportata da Wear OS 4, lo smartphone offre un’autonomia fino a 100 ore. Può essere già ordinato in Italia.

OnePlus Watch 2: specifiche e prezzo

OnePlus Watch 2 ha un telaio in acciaio inossidabile e un cinturino in gomma fluorurata (la fibbia è in acciaio inossidabile). Lo schermo AMOLED da 1,43 pollici (466×466 pixel) è protetto da un vetro zaffiro. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H. 5ATM e IP68.

L’architettura Dual-Engine indica la presenza di due processori. Lo Snapdragon W5 Gen 1 è quello principale che esegue i compiti più pesanti e Wear OS 4, mentre il microcontroller BES 2700 esegue le attività più leggere (come le ricezione delle notifiche) ed esegue RTOS. Il sistema operativo di Google gestisce il passaggio tra i chip quando necessario. La batteria da 500 mAh offre quindi un’autonomia fino a 100 ore.

La dotazione hardware comprende inoltre 2 GB di RAM, 32 GB di storage (eMMC da 4 GB per RTOS), connettività Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e NFC. Sono presenti vari sensori, tra cui quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Non mancano il monitoraggio del sonno, del livello di stress e di oltre 100 sport.

Grazie a Wear OS 4 è possibile accedere a tutti i servizi di Google, tra cui Maps, Assistant e Wallet. Lo smartphone supporta inoltre le chiamate tramite collegamento allo smartphone (con almeno Android 8). OnePlus Watch 2 può essere ordinato sul sito ufficiale al prezzo di 299,00 euro (sconto di 30 euro fino al 4 marzo).