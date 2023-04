OnePlus Pad in vendita dal 28 aprile a 499 euro

Il primo tablet del produttore cinese è stato annunciato all’inizio di febbraio e mostrato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Ora si conoscono finalmente disponibilità e prezzo del OnePlus Pad. Gli utenti italiani potranno acquistarlo sul sito ufficiale dalle ore 11:00 del 28 aprile a 499,00 euro.

OnePlus Pad: specifiche complete

Il OnePlus Pad ha un telaio in lega di alluminio. La tecnologia Star Orbit ha permesso di realizzare i bordi arrotondati e il modulo fotografico posteriore. Il colore è Halo Green. Lo schermo da 11,61 pollici ha una risoluzione di 2800×2000 pixel, refresh rate fino a 144 Hz e supporto Dolby Vision.

La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Dimensity 9000 con frequenza massima di 3,05 GHz, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1. Sono inoltre presenti le fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Non è presente il lettore di impronte digitali, ma lo sblocco può essere effettuato con il riconoscimento facciale. La batteria ha una capacità di 9.510 mAh e offre fino a 12,4 ore di riproduzione video. Grazie alla tecnologia SuperVOOC da 67 Watt, la ricarica viene completata in circa 60 minuti. Il sistema operativo è OxygenOS 13.1 basato su Android 13.

Il prezzo per il mercato italiano è 499,00 euro. Gli accessori (OnePlus Stylo, tastiera magnetica e custodia a portafoglio) devono essere acquistati a parte (i prezzi sono 99, 149 e 59 euro, rispettivamente). Fino al 1 agosto 2024 ci sono 100 GB di storage in regalo su Google One.