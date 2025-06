OnePlus vuole lanciare un tablet per il gaming

Dopo il Pad 3 da poco annunciato, OnePlus intende arricchire il proprio catalogo di tablet proponendo un novo modello concepito in via esclusiva per il gaming. A riferirlo è stato nelle scorse ore il noto leaker Smart Pikachu, condividendo un apposito post sul social network Weibo con cui ha appunto anticipato l’arrivo imminente del dispositivo in questione.

OnePlus sta per lanciare un tablet pensato per il gaming

Andando più nello specifico, in base a quanto dichiarato, il tablet sarà dotato di un display da circa 8 pollici, frequenza di aggiornamento a 165 Hz e risoluzione 3K. Il leaker ha parlato inoltre di un design “geek e semplice”, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Per quanto concerne la scheda tecnica, non ci sono ancora voci, anche se in merito sl SoC è probabile che la scelta ricada su uno tra lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, adoperato da OnePlus su Pad 2 Pro, o sul Dimensity 9400+ di MediaTek, lo stesso chip con cui sarà equipaggiato il Redmi K Pad in dirittura d’arrivo.

Relativamente al prezzo, tenendo conto che Redmagic Gaming Tablet 3 Pro ha un costo di partenza in Cina che equivale a circa 485 dollari, ovvero circa 500 euro al cambio, e che Redmi K Pad si aggira attorno a cifre analoghe, è facile dedurre che anche il tablet di OnePlus andrà a porsi in questa fascia.

Ad ogni buon conto, per il momento si tratta soltanto di speculazioni, pertanto fino a quando OnePlus non provvederà a confermare ufficialmente il nuovo tablet occorre prendere il tutto con le pinze, come si suol dire.