OnePlus Watch 3: debutto in Europa il 18 febbraio

Il nuovo OnePlus Watch 3 arriverà in Europa il prossimo 18 febbraio alle ore 14:00. La data di lancio è stata comunicata dal produttore cinese insieme ad alcune caratteristiche dello smartwatch. Diverse funzionalità erano state scoperte a fine dicembre 2024 nel codice dell’app OHealth.

Qualità costruttiva e autonomia elevata

Il OnePlus Watch 3 conserva la cassa in acciaio inossidabile della precedente generazione. È stata però aggiunta la cornice in lega titanio con rivestimento PVD che esalta l’eleganza dello smartwatch e garantisce una maggiore resistenza allo stesso tempo. Il display 2D in vetro zaffiro offre invece una maggiore luminosità.

Gli utenti potranno scegliere tra due due colorazioni: Emerald Titanium (cornice in titanio argento, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in gomma flourorata verde con fibbia in acciaio) e Obsidian Titanium (cornice in titanio nero, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in gomma flourorata nero con fibbia in acciaio).

Il OnePlus Watch 3 integra il processore Snapdragon W5 affiancato dal nuovo chip BES2800, una soluzione “dual engine” che garantisce una perfetta combinazione tra prestazioni ed efficienza energetica. La batteria ha una capacità da 631 mAh (quella del Watch 2 è 500 mAh) offre un’autonomia fino a cinque giorni in modalità smart e fino a 16 giorni in modalità di risparmio energetico. Grazie alla ricarica rapida sono sufficienti 10 minuti per un’intera giornata di utilizzo.

Tra le funzionalità avanzate ci sono l’elettrocardiogramma con rilevazione della fibrillazione atriale, la misurazione della temperatura corporea e un check-up di 60 secondi che combina sette parametri sulla salute (frequenza cardiaca, ECG, ossigeno nel sangue, temperatura corporea, stato mentale e fisico, età vascolare e qualità del sonno) per valutare eventuali rischi.