Open Fiber: fibra FTTH Piano Italia a 1 Giga arriva in questi comuni

L’espansione della fibra ottica FTTH in Italia, come migliaia di cittadini ben sanno, sta avvenendo con una certa lentezza e, per ridurre il digital divide, Open Fiber si sta ponendo in prima linea seguendo il Piano Italia a 1 Giga, in maniera tale da offrire l’accesso alla rete Internet ad alta velocità in un numero sempre più elevato di località. Stando a nuovi report, il provider in questi giorni ha avviato ufficialmente la fase di vendita e distribuzione della rete FTTH in altre località secondo il succitato Piano.

Open Fiber espande offerta di rete FTTH

Il progetto, che prevede la copertura di tutte le aree bianche entro fine 2023 con la fibra ottica, gode di un investimento di diversi miliardi di euro e già sta venendo i suoi frutti. I residenti nei comuni che troverete elencati di seguito, infatti, a partire dai prossimi mesi potranno richiedere l’attivazione della fibra FTTH (Fiber-to-the-House) nelle rispettive abitazioni grazie agli operatori partner.

Ecco l’elenco completo dei comuni coinvolti:

Arese (Milano)

Bagno a Ripoli (Firenze)

Basiglio (Milano)

Bitonto (Bari)

Bitritto (Bari)

Camaiore (Lucca)

Cavriago (Reggio Emilia)

Cesano Maderno (Monza e Brianza)

Cesena (Forlì-Cesena)

Corsico (Milano)

Crema (Cremona)

Cusano Milanino (Milano)

Formigine (Modena)

Giovinazzo (Bari)

Gravina di Catania (Catania)

Isola delle Femmine (Palermo)

Latina (Latina)

Limbiate (Monza e Brianza)

Modugno (Bari)

Monopoli (Bari)

Offanengo (Cremona)

Paderno Dugnano (Milano)

Piacenza (Piacenza)

Pomezia (Roma)

Pordenone (Pordenone)

Reggio nell’Emilia (Reggio Emilia)

Rozzano (Milano)

San Donà di Piave (Venezia)

San Giovanni la Punta (Catania)

San Giuliano Milanese (Milano)

Santa Marinella (Roma)

Sesto Fiorentino (Firenze)

Spinea (Venezia)

Tavagnacco (Udine)

Treviso (Treviso)

Vinci (Firenze)

Naturalmente, il consiglio rimane quello di verificare la disponibilità direttamente sul sito Open Fiber o tramite gli operatori telefonici per la rete fissa che si appoggiano a tale provider.