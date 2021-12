Open Fiber: FTTH per 24 milioni di abitazioni

Il consiglio di amministrazione di Open Fiber ha approvato il piano industriale 2022-2031. L'azienda partecipata da CDP Equity al 60% e da Macquarie Asset Management al 40% (dopo l'uscita di Enel) promette il completamento degli interventi nelle aree bianche entro il 2023 e l'estensione della copertura VHCN (Very High Capacity Network) alle aree grigie.

Il nuovo business plan prevede investimenti per circa 11 miliardi di euro. Le risorse finanziarie, che provengono dagli accordi sottoscritti con le banche, consentono di raggiungere tutti gli obiettivi del vecchio piano, di partecipare a tutte le gare previste dal PNRR per le aree grigie e di pianificare ulteriori coperture nelle aree grigie di mercato. Dalle attuali 13 milioni di unità immobiliari si arriva a 24 milioni.

Open Fiber conferma nel nuovo business plan gli obiettivi di copertura sulle aree nere e bianche (oltre 7.000 comuni dei cluster C e D, in cui agisce in qualità di concessionario pubblico), con attenzione – in termini di risorse finanziarie e organizzative aggiuntive – sul completamento entro il 2023 di tutti gli interventi nei comuni delle aree bianche e, in modo particolare, quelli su cui insistono fondi europei FESR e FEASR.