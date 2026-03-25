OpenAI cambia l'esperienza di acquisto in ChatGPT

OpenAI ha annunciato importanti novità per la funzionalità che consente di effettuare acquisti in ChatGPT. Quella più importante è l’eliminazione dell’opzione Instant Checkout introdotta a fine settembre 2025. Quasi contemporaneamente, l’azienda californiana ha comunicato a sorpresa la chiusura di Sora e la fine della partnership con Disney (un giorno dopo aver annunciato miglioramenti per la sicurezza).

Come cambia l’esperienza di shopping

Inizialmente ChatGPT suggeriva solo i prodotti da acquistare, mostrando immagini, recensioni e link nelle conversazioni. Era quindi un assistente per lo shopping. A fine settembre 2025, OpenAI ha aggiunto Instant Checkout. L’utente poteva effettuare l’acquisto direttamente nell’interfaccia del chatbot (solo negli Stati Uniti), come avviene sui siti di e-commerce.

L’azienda californiana ha deciso di rimuovere questa funzionalità:

Abbiamo constatato che la versione iniziale di Instant Checkout non offriva il livello di flessibilità a cui aspiriamo, quindi stiamo consentendo ai commercianti di utilizzare i propri sistemi di pagamento, mentre noi concentriamo i nostri sforzi sulla scoperta dei prodotti.

I commercianti possono ancora utilizzare la funzionalità attraverso le app in ChatGPT, ma viene data priorità alla modalità di pagamento disponibile sui siti dei commercianti. ChatGPT è quindi diventato un hub per la ricerca di informazioni sui prodotti in alternativa ai tradizionali motori di ricerca.

Sfruttando l’Agentic Commerce Protocol (ACP), i commercianti possono mostrare il loro catalogo di prodotti all’interno di ChatGPT. Gli utenti possono chiedere informazioni specificando preferenze e budget o caricando immagini. Il chatbot mostrerà immagini, caratteristiche e prezzi dei prodotti consentendo quindi di effettuare confronti e scegliere quelli più adatti.

OpenAI ha migliorato velocità, rilevanza e numero dei prodotti. L’utente non deve più perdere tempo con ore di ricerca e passaggi continui da una scheda all’altra del browser. Nel comunicato non viene specificato se la novità è disponibile in tutti i paesi, considerato che sono citati solo siti statunitensi. Sarà comunque accessibile anche senza abbonamento.

