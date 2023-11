ChatGPT è down: cosa succede a OpenAI?

Problemi in corso per OpenAI: i servizi del gigante dell’intelligenza artificiale, a partire da ChatGPT, sono down. Come sempre avviene in questi casi, la conferma giunge dalle segnalazioni inviate al sito Downdetector.

Down per i servizi OpenAI: ChatGPT non funziona

Stando ai feedback i problemi si sono manifestati dalle 14:00 circa di oggi (mercoledì 8 novembre 2023) in poi. Per averne conferma è sufficiente interagire con il chatbot.

Qualcosa è andato storto. Se il problema persiste, contattaci attraverso il centro di supporto all’indirizzo help.openai.com.

La dashboard di OpenAI (status.openai.com) conferma il malfunzionamento in corso. Il suo team afferma di aver avviato un’indagine per capirne il motivo alle 14:54 ora italiana.

Sono interessate anche le API del servizio. Dalle condivisioni sui social sembra trattarsi di un down dalla portata globale per ChatGPT.

… articolo in aggiornamento