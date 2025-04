OpenAI lancia Codex CLI, tool open source per il coding

OpenAI ha lanciato Codex CLI, uno strumento per il coding, progettato per funzionare direttamente dai terminali software.

Codex CLI, l’agente AI per il coding di OpenAI

Presentato insieme a o3 e o4-mini, Codex CLI permette di collegare i modelli AI di OpenAI (come o3 e o4-mini) direttamente al computer, in particolare alla riga di comando (CLI = Command Line Interface).

Cosa significa, in pratica? Che l’intelligenza artificiale non si limita più solo a suggerire codice all’interno di un browser o di un editor online: ora può interagire con il codice salvato sul computer, modificarlo, spostarlo, oppure creare nuovi file. Tutto questo avviene in modo diretto, tramite comandi da terminale, proprio come farebbe uno sviluppatore in carne e ossa.

Per fare un esempio, con Codex CLI si può chiederre all’AI: “Trova e correggi gli errori in questo script Python“, oppure “Sposta tutti i file .log nella cartella archivio“. Codex CLI, quindi è più di un semplice strumento per programmatori.

L’idea è di creare un agente AI software engineer, capace non solo di scrivere codice, ma di realizzare un’intera applicazione partendo da una semplice descrizione testuale del progetto. In pratica, si potrebbe dire all’AI: “Crea un’app per prenotare appuntamenti dal parrucchiere“, e lei si occuperebbe di tutto — dalla scrittura del codice, ai test, fino al controllo qualità. Codex CLI non è ancora a quel livello, ma è un passo concreto in quella direzione.

OpenAI ha deciso di rendere il tool completamente open source, offrendo agli utenti un’interfaccia minimale per collegare i modelli direttamente con il codice e le attività locali.

I rischi degli strumenti AI per il coding

Attenzione però: gli strumenti per il coding basati sull’intelligenza artificiale non sono privi di rischi. Diversi studi hanno dimostrato che i generatori di codice AI spesso falliscono nel correggere vulnerabilità e bug, e possono persino introdurne di nuovi. Prima di dare all’AI accesso a file o progetti sensibili, o addirittura a interi sistemi, è bene tenere a mente questi limiti.