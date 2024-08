OpenAI: l'esperto di sicurezza Zico Kolter entra nel CdA

OpenAI ha annunciato la nomina di Zico Kolter, uno dei maggiori esperti di sicurezza e allineamento dell’AI, nel suo consiglio di amministrazione. Kolter, che è professore e direttore del Dipartimento di Machine Learning della Carnegie Mellon University, apporta competenze tecniche cruciali alla struttura di governance di OpenAI.

Le ricerche di Kolter, che spaziano dall’architettura innovativa delle reti neurali ai metodi per valutarne la robustezza, saranno preziose per OpenAI. La sua expertise consentirà di comprendere meglio l’impatto dei dati sui modelli AI e di sviluppare tecniche all’avanguardia per testarne l’affidabilità. La scelta riflette la volontà di OpenAI di assicurare che i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale vadano di pari passo con una solida governance sulla sicurezza e la responsabilità.

Zico Kolter nel Comitato per la sicurezza del Consiglio di amministrazione di OpenAI

Nel dare il benvenuto a Zico, Bret Taylor, presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “Zico aggiunge una profonda conoscenza tecnica e una prospettiva in materia di sicurezza e robustezza dell’AI che ci aiuterà a garantire che l’intelligenza artificiale generale vada a beneficio di tutta l’umanità“.

Oltre al suo ruolo nel consiglio di amministrazione, Kolter entrerà a far parte del Comitato per la sicurezza di OpenAI. Questo gruppo, che comprende altri membri del consiglio di amministrazione ed esperti tecnici, ha il compito di formulare raccomandazioni sulle decisioni critiche in materia di sicurezza in tutti i progetti OpenAI.

Chi è Zico Kolter

L’arrivo di Kolter arriva in un momento cruciale per OpenAI. L’azienda ha subito cambiamenti significativi nella sua struttura di governance dopo la breve estromissione e il successivo reintegro dell’amministratore delegato Sam Altman lo scorso anno. Il background tecnico di Kolter e le sue competenze in materia di sicurezza dell’AI dovrebbero rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di orientarsi nel panorama sempre più complesso dello sviluppo e della diffusione dell’AI.

Oltre alla carriera accademica, Kolter vanta una solida esperienza nell’industria tech grazie ai ruoli di rilievo ricoperti in aziende come C3.ai (Chief Data Scientist), Bosch (Chief Expert) e la startup Gray Swan (Chief Technical Advisor), specializzata in sicurezza e AI. Questo background testimonia la sua capacità di tradurre la ricerca d’avanguardia sulle reti neurali in applicazioni concrete e commercializzabili, competenza chiave per guidare la governance di una realtà all’avanguardia come OpenAI.

La duplice anima accademica e imprenditoriale di Kolter ne fa una scelta ideale per il CdA di OpenAI, dove potrà coniugare una profonda conoscenza tecnica con la sensibilità necessaria a gestire in modo responsabile le nuove frontiere dell’AI.