 OpenAI GPT-6.1 Terra: nuovo modello per ChatGPT e Codex
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OpenAI GPT-6.1 Terra: nuovo modello per ChatGPT e Codex

Il nuovo modello GPT-6.1 Terra offre prestazioni nettamente superiori al precedente GPT-5.6 Terra e, in alcuni casi, simili a quelle di GPT-6 Astra.
OpenAI GPT-6.1 Terra: nuovo modello per ChatGPT e Codex
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Il nuovo modello GPT-6.1 Terra offre prestazioni nettamente superiori al precedente GPT-5.6 Terra e, in alcuni casi, simili a quelle di GPT-6 Astra.
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OpenAI ha annunciato il nuovo modello GPT-6.1 Terra. Offre prestazioni superiori alla precedente versione ad un costo inferiore. Questo modello rappresenta la migliore combinazione tra velocità, capacità e prezzo. Gli sviluppatori possono utilizzarlo con ChatGPT Work e Codex. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche su Google Cloud, come GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol e GPT-6 Luna.

Comprensione visiva, programmazione e sicurezza

OpenAI aveva annunciato le tre varianti di GPT-5.6 (Luna, Terra e Sol) a fine giugno, ma erano disponibili dall’inizio di luglio. All’inizio di settembre era arrivato GPT-6 Astra, seguito da GPT-6 Luna e GPT-6 Sol. Dopo circa una settimana era stato rilasciato GPT-6.1 Sol, mentre il lancio di GPT-6.1 Astra è stato sospeso.

GPT Terra era invece rimasto alla versione 5.6. Ieri sera è stato finalmente distribuito GPT-6.1 Terra che rappresenta un notevole salto prestazionale rispetto alla precedente generazione. OpenAI sottolinea che il nuovo modello eccelle nelle attività di comunicazione e nell’uso del computer, dalla stesura di proposte e dall’interpretazione di disegni tecnici fino alla compilazione di moduli e al montaggio video. I prezzi sono inferiori del 50% rispetto a quelli di GPT-5.6 Terra e GPT-6.1 Sol.

In base ai risultati di Agents’ Last Exam, un benchmark di attività professionali che include la trasformazione di disegni architettonici in un modello 3D e l’analisi di un film d’animazione, GPT-6.1 Terra ottiene un punteggio superiore del 15% rispetto a GPT-5.6 Terra ad un terzo del costo e raggiunge prestazioni simili a quelle di GPT-6 Astra ad un decimo del costo. Terra completa le attività oltre tre volte più velocemente di GPT-6 Astra e GPT-6.1 Sol.

GPT-6.1 Terra supera nettamente la precedente versione anche nel ragionamento visivo, nell’uso delle app desktop tramite agenti AI e nell’ingegneria del software. Nell’uso del codice per svolgere attività di ricerca scientifica supera anche GPT-6.1 Sol. GPT-6.1 Terra include le stesse protezioni di GPT-6 Astra. Rispetto a GPT-5.6 Terra segue maggiormente le istruzioni per eseguire un compito (allineamento) e possiede una maggiore resistenza agli attacchi di prompt injection.

I prezzi sono 1 dollaro per milione di token di input, 0,05 dollari per milione di token di input memorizzati nella cache e 5 dollari per milione di token di output. GPT-6.1 Terra è disponibile per gli abbonati Plus, Pro, Enterprise e Edu in ChatGPT Work e Codex.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 27 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
27 ott 2026
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