 Lo screenshot non screenshot di OpenAI è per gpt-image-2
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Lo screenshot non screenshot di OpenAI è per gpt-image-2

Si tratta quasi certamente di un teaser per l'arrivo di gpt-image-2: l'indizio nel post condiviso su X dal profilo ufficiale di OpenAI.
Lo screenshot non screenshot di OpenAI è per gpt-image-2
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Si tratta quasi certamente di un teaser per l'arrivo di gpt-image-2: l'indizio nel post condiviso su X dal profilo ufficiale di OpenAI.

Il profilo ufficiale di OpenAI su X ha appena condiviso l’immagine riportata qui sotto, accompagnandola con la descrizione Questo non è uno screenshot. Una citazione della celebre opera di Magritte introduce quella che invece sembra proprio un’immagine catturata sul desktop di un computer Mac. È in realtà il teaser di una novità che sarà svelata a breve, già entro poche ore.

Lo screenshot non screenshot condiviso da OpenAI su X

Cosa sta per presentare OpenAI? Forse gpt-image-2

Considerando che ha tutta l’aria di essere uno screenshot, possiamo ipotizzare che si tratti di un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. Va da se che l’annuncio dovrebbe riguardare proprio questo. Di seguito la trascrizione (e traduzione della chat).

Puoi aiutarmi con un progetto?

Sì. Su cosa stai lavorando? Sii conciso oppure fornisci dettagli e intervengo io.

Al momento ci sono 54 °F ed è parzialmente nuvoloso a San Francisco, con una temperatura massima oggi di 63 °F e una minima di 54 °F.

Qualcosa di interessante che succede oggi?

Sì, OpenAI organizzerà un live streaming oggi alle 12 p.m. PT.

Non bisognerà aspettare molto per sapere se si tratta effettivamente del modello gpt-image-2 integrato in ChatGPT o di altro. L’appuntamento è fissato per questa sera, quando in Italia saranno le 21:00.

Poter gestire la generazione delle immagini in modo più coerente al prompt ricevuto può fare la differenza. È uno dei casi d’uso che ancora presentano ampi margini di miglioramento, nonostante con gli ultimi progressi i servizi hanno imparato a creare testi e dettagli (ad esempio mani e dita) quasi sempre correttamente. Aggiorneremo questo articolo in seguito all’annuncio da parte di OpenAI.

Fonte: OpenAI su X

Pubblicato il 21 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
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21 apr 2026
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