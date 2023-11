OpenAI: oltre 500 dipendenti passeranno a Microsoft?

OpenAI rischia seriamente di chiudere. L’ex CEO Sam Altman e l’ex Presidente del consiglio di amministrazione sono stati assunti da Microsoft, insieme a tre ricercatori senior. Oltre 500 dipendenti avevano chiesto le dimissioni dell’attuale CdA, altrimenti seguiranno i due dirigenti. La lettera è firmata anche da Ilya Sutskever, considerato il principale artefice del “colpo di stato” contro Altman.

Fuga in massa da OpenAI?

La giornalista Kara Swisher ha pubblicato su X la lettera inviata al CdA di OpenAI da oltre 500 dipendenti. Il documento è stato scritto prima della conferma del licenziamento di Altman e della nomina di Emmett Shear come nuovo CEO ad interim. Ciò significa che potrebbe presto iniziare la fuga dall’azienda californiana.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

Secondo la giornalista, 505 su 700 dipendenti hanno minacciato di andare via in caso di mancate dimissioni dell’attuale consiglio di amministrazione, considerato incapace di gestire l’azienda. Ciò non è avvenuto, quindi è possibile un esodo di massa verso Redmond. Nella lettera viene infatti sottolineato che nel nuovo team creato da Microsoft, guidato da Sam Altman e Greg Brockman, c’è posto per tutti.

Tra i firmatari della lettera ci sono Mira Murati (Chief Technology Officer e CEO per un giorno di OpenAI), Brad Lightcap (Chief Operating Officer) e Ilya Sutskever (co-fondatore e Chief Scientist). Quest’ultimo sembrava l’autore del “colpo di stato” contro Altman. Con un post su X ha chiesto scusa per aver partecipato alle decisioni del CdA.

Se assumerà tutti i dipendenti che lasceranno OpenAI, Microsoft avrà in pratica effettuato un’acquisizione senza effettuare una vera acquisizione. Intanto, Greg Brockman ha annunciato i primi membri del team creato dall’azienda di Redmond. Oltre a Brockman e Altman ci saranno Jakub Pachocki, Szymon Sidor e Aleksander Madry, tre ricercatori senior che avevano lasciato OpenAI subito dopo il licenziamento di Altman.