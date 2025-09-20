 OpenAI: uno smart speaker sarà il primo prodotto?
OpenAI: uno smart speaker sarà il primo prodotto?

In base alle ultime indiscrezioni, il primo prodotto di OpenAI ad arrivare sul mercato (forse entro fine 2026) sarà uno smart speaker con ChatGPT.
OpenAI si appresta a lanciare una famiglia di dispositivi, come aveva confermato il CEO Sam Altman a maggio, in seguito all’acquisizione della startup io di Jony Ive. Secondo le fonti di The Information, il primo prodotto ad arrivare sul mercato entro fine 2026 dovrebbe essere uno smart speaker.

Talenti e fornitori di Apple

OpenAI ha acquisito io per circa 6,5 miliardi di dollari. I dipendenti della startup e il suo fondatore Jony Ive (ex Chief Design Officer di Apple) progetteranno i nuovi dispositivi dell’azienda californiana. Al momento non è stata comunicata nessuna roadmap, né dettagli sui prodotti. Sono quindi iniziate a trapelare numerose indiscrezioni. Le ultime sono state pubblicate da The Information.

Il primo dispositivo che arriverà sul mercato (probabilmente entro fine 2026) dovrebbe essere uno smart speaker. L’interazione vocale avverrà ovviamente tramite ChatGPT. In pratica un diretto concorrente degli Echo di Amazon. OpenAI avrebbe già sottoscritto un contratto con Luxshare e contattato Goertek, due fornitori di Apple che assemblano iPhone, AirPods, Apple Watch e HomePod.

Secondo le fonti di The Information, OpenAI avrebbe inoltre considerato lo sviluppo di occhiali smart, un digital voice recorder e un wearable pin. Altman aveva escluso il lancio di smart glass, mentre Ive aveva criticato i prodotti di Rabbit e Humane. Ciò significa che OpenAI ha cambiato idea oppure che le indiscrezioni su occhiali e wearable pin sono sbagliate.

Il team hardware è guidato da Tang Tan, ex Chief Hardware Officer di io e ex Chief Product Designer di Apple. OpenAI avrebbe assunto almeno 25 ex dipendenti di Apple (ingegneri e designer), tra cui Cyrus Daniel Irani (progettista dell’interfaccia di Siri), Matt Theobald del team manufacturing design e Erik de Jong del team hardware di Apple Watch.

20 set 2025

Luca Colantuoni
20 set 2025
