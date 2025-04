OpenAI vuole sviluppare un social network?

Secondo le fonti di The Verge, OpenAI avrebbe avviato lo sviluppo di un social network. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma sarebbe già disponibile un prototipo basato sulla funzionalità di generazione delle immagini di ChatGPT. Dall’azienda californiana non è arrivata nessuna conferma o smentita.

Concorrenza a Meta e X?

Grazie alla possibilità di generare immagini offerta dal modello GPT-4o, il numero di utenti che usano ChatGPT è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo il CEO Sam Altman, il 10% della popolazione mondiale utilizza il chatbot, quindi circa 800 milioni di persone. Nelle prossime settimane potrebbe essere raggiunto il traguardo del miliardo di utenti.

OpenAI potrebbe ora sfruttare questa popolarità per offrire un social network. Le fonti di The Verge affermano che esiste un prototipo funzionante ottenuto aggiungendo un feed al tool di generazione delle immagini di ChatGPT. Sembra quindi un possibile rivale di Instagram. A fine gennaio, Altman aveva commentato così la notizia relativa all’app standalone di Meta AI:

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

In realtà, il concorrente principale sarà X. Il social network dell’azienda di Elon Musk, recentemente diventata una sussidiaria di xAI, integra il chatbot Grok. I dati pubblici degli utenti vengono utilizzati per addestrare e migliorare i modelli AI. OpenAI potrebbe fare lo stesso con il suo social network.

Essendo ancora un progetto nelle fasi preliminari non è possibile prevedere se verrà rilasciato come un’app separata o integrato in ChatGPT. Sicuramente rappresenterebbe un serio pericolo per Elon Musk, considerato che il numero di utenti del chatbot è già superiore a quello degli utenti che usano X.