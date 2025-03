xAI acquisisce X per 33 miliardi di dollari

Elon Musk ha annunciato ieri sera la fusione tra xAI e X. La startup che sviluppa Grok ha acquisito l’azienda proprietaria del social network per 33 miliardi di dollari (tutte azioni). La nuova società si chiama XAI Holdings e ha un valore di oltre 100 miliardi di dollari.

Elon Musk ha acquisito Twitter (successivamente diventata X Corp.) ad ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari. Negli anni seguenti ha perso valore fino a 10 miliardi di dollari (secondo l’investitore Fidelity Investments), ma recentemente è tornata alla sua valutazione originaria.

X.AI Corp. (nota come xAI) è stata fondata da Musk il 9 marzo 2023. In base agli ultimi documenti pubblici, la startup ha una valutazione di 45 miliardi di dollari. Musk scrive nel post sul social network che le valutazioni di xAI e X sono 80 miliardi di dollari e 33 miliardi di dollari (45 miliardi meno 12 miliardi di debiti).

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025