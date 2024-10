OpenBSD 7.6 introduce il supporto iniziale per Snapdragon X Elite

OpenBSD, uno dei principali sistemi operativi basati su UNIX, si è da poco aggiornato alla versione 7.6 per introdurre diversi cambiamenti, tra cui un maggior supporto hardware, oltre a migliorie alla sicurezza e al software preinstallato, oltre ad aggiornamenti per quanto riguarda l’ambiente desktop e il kernel.

OpenBSD 7.6: supporto iniziale per i SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon X Elite

OpenBSD 7.6 include numerose novità, a cominciare dall’hardware, con il supporto iniziale per i SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon X1 Elite, ma anche per l’avvio sui Samsung Galaxy Book4 Edge in modalità ACPI. Continuando con il supporto hardware, viene aggiunto il driver Intel DRM per Meteor Lake Arc Graphics, la iGPU integrata nei processori ibridi mobile dell’azienda di Santa Clara.

Per quanto riguarda le migliorie, ci sono poi ulteriori mitigazioni di sicurezza per quanto riguarda l’architettura ARM, e le relative piattaforme, con Spectre-V4, che interessa le CPU ARM64, e Spectre-BHB che invece riguarda i core Cortex A-57.

Oltre a ciò, OpenBSD 7.6 implementa ora anche il supporto per le istruzioni AVX-512, le istruzioni introdotte da Intel nel 2013 per aumentare le prestazioni di calcolo. Sempre per quanto riguarda Intel, viene mitigata la vulnerabilità che riguarda Intel Register File Data Sampling (RFDS), accompagnata a sua volta da un aggiornamento del microcodice. Sulla piattaforma RISC-V, viene poi aggiunto il supporto per l’avvio sulla scheda SBC Milk-V Pioneer.

Gli sviluppatori hanno anche cominciato a lavorare per introdurre il supporto alla sospensione S0 nel sistema. Questo lavoro di sviluppo fa a sua volta parte del codice previsto per la funzionalità di sospensione e inattività sulle piattaforme AMD64. Viene anche aggiunto il supporto per AMD SEV all’interno di VMM.

Per quanto riguarda le librerie, OpenBSD 7.6 include ora Libva, che consente il supporto per l’accelerazione nei video.

Non mancano migliorie anche per il kernel, con deprecazioni di vecchio codice e ottimizzazioni varie, insieme a altre novità per aumentare le prestazioni nei driver di rete e aggiornamenti vari per i pacchetti.

La lista completa dei cambiamenti è consultabile nella pagina dedicata.