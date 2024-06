OpenCL Rust funziona adesso anche su Raspberry Pi

Il driver OpenCL scritto su Rust, un linguaggio di programmazione open source di Mozilla con la peculiarità di essere multiparadigma e orientato agli oggetti, è ora disponibile anche per le schede SBC Raspberry Pi, con GPU che fanno uso di librerie Gallium3D. Il driver è ora in grado di funzionare con le librerie Broadcom V3D, comunemente utilizzato dall’unità grafica integrata del SoC di queste schede SBC.

OpenCL Rust ora funzionante anche sui Raspberry Pi

Con il nuovo aggiornamento per Mesa, vale a dire la versione 24.2 che dovrebbe essere disponibile prossimamente, Rusticl è ora compatibile con le librerie Broadcom V3D, permettendo di eseguire carichi di lavoro OpenCL sulla GPU del Raspberry Pi, utilizzando il nuovo codice open source. Mesa 3D è una libreria grafica open source che lavora con OpenGL e Vulkan, con una struttura e una sintassi del tutto uguale proprio alla prima, nonostante non sia ufficialmente riconosciuta. L’attuale versione può essere compilata in tutte le piattaforme.

Un ingegnere di Red Hat ha lavorato sul supporto V3D Rusticl per l’ultimo semestre, ottenendo ottimi risultati nei test, per la maggior parte positivi. Sussistono tuttavia dei problemi noti che si verificano nei calcoli a 16 bit, oltre a varie altre funzionalità minori che al momento garantiscono un corretto funzionamento.

Si tratta comunque di un’ottima notizia per coloro che posseggono schede SBC Raspberry Pi e fanno uso di tali librerie, che sia per eseguire contenuti videoludici o per motivi di sviluppo. Rusticl può funzionare anche con i driver Asahi AGX, Intel Iris, Nouveau, R600, Panfrost, RadeonSI, Swrast e Zink di Mesa. Il supporto a V3D Rusticl su Mesa 24.2 sarà disponibile ad agosto, mese in cui verrà anche rilasciata la nuova versione della libreria grafica.

Nel frattempo, ad aggiornarsi sono anche i driver Nvidia, che con la versione 555.58 risolvono diverse problematiche, migliorando ulteriormente il supporto al gestore di finestre Wayland.